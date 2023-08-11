Вышел первый трейлер криминального сериала «Прелесть» с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским

вторник, 15 августа 2023 | 21:40 158
Сюжет развернется в одном из провинциальных городов, где еще в советские времена был построен градообразующий аффинажный завод.

Однажды 25-летний автоугонщик по кличке Цыган встречается с нынешним и бывшим директорами промышленного предприятия, от которых узнает правду о том, что случилось с его отцом на заводе 20 лет назад. Их роли исполнили Филипп Янковский и Олег Меньшиков, а Цыгана — Федор Федотов.

Мини-сериал будет состоять из шести серий. В каст также вошли Елизавета Кононова, Максим Коновалов, Назар Сафонов, Вера Кинчева и др.

«Когда я выбираю роли, мой выбор базируется на трех постулатах: сама драматургия, создатели картины — режиссер, оператор, вся творческая группа и партнеры, с кем мне предстоит играть. В этом проекте все три фактора сложились наилучшим образом. Это очень интересный сценарий и интересный, со своим видением режиссер. Ну и что уж говорить, партнеры, которые меня окружали. Это и Олег Евгеньевич (Меньшиков), безусловно, с ним играть — отдельное удовольствие. Но также и Федя Федотов — молодой актер, великолепный партнер, и Елизавета Кононова, которая играла мою дочь», — поделился впечатлениями Филипп Янковский.

Режиссером сериала выступил Динар Гарипов («Территория»), а за сценарий отвечал Георгий Меньшиков. Премьера «Прелести» неизвестна, однако сообщается, что шоу выйдет в конце этого 2023 года.

Тэги:
Россия  фильмы
Читать в
Оставить отзыв в
 
11.08.2023 | 08:53    995
В Кимрах и Дубне ищут актеров на роли пилотов и пассажиров
С 11 по 26 августа на аэродроме Борки будут проходить съёмки нового полнометражного художественного фильма "Пальма-2" с участием известных актёров.
07.08.2023 | 14:19    773
Верховный суд запретил россиянам делать УЗИ без направления врача
Верховный суд РФ запретил проводить ультразвуковое исследование (УЗИ) без направления врача или другого медицинского специалиста.
27.07.2023 | 08:41    392
Правительство РФ утвердило форму повесток о мобилизации
Новая форма документа утверждена и начнет действовать уже с 1 августа.