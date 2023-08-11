Вышел первый трейлер криминального сериала «Прелесть» с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским

Однажды 25-летний автоугонщик по кличке Цыган встречается с нынешним и бывшим директорами промышленного предприятия, от которых узнает правду о том, что случилось с его отцом на заводе 20 лет назад. Их роли исполнили Филипп Янковский и Олег Меньшиков, а Цыгана — Федор Федотов.

Мини-сериал будет состоять из шести серий. В каст также вошли Елизавета Кононова, Максим Коновалов, Назар Сафонов, Вера Кинчева и др.

«Когда я выбираю роли, мой выбор базируется на трех постулатах: сама драматургия, создатели картины — режиссер, оператор, вся творческая группа и партнеры, с кем мне предстоит играть. В этом проекте все три фактора сложились наилучшим образом. Это очень интересный сценарий и интересный, со своим видением режиссер. Ну и что уж говорить, партнеры, которые меня окружали. Это и Олег Евгеньевич (Меньшиков), безусловно, с ним играть — отдельное удовольствие. Но также и Федя Федотов — молодой актер, великолепный партнер, и Елизавета Кононова, которая играла мою дочь», — поделился впечатлениями Филипп Янковский.

Режиссером сериала выступил Динар Гарипов («Территория»), а за сценарий отвечал Георгий Меньшиков. Премьера «Прелести» неизвестна, однако сообщается, что шоу выйдет в конце этого 2023 года.