Выпускница Университета "Дубна" – победительница федерального проекта «Экософия»

вторник, 08 августа 2023 | 18:29 402 Университет "Дубна"
По итогам Гранд-финала федерального проекта «Экософия», выпускница Кафедры экологии и наук о Земле Факультета естественных и инженерных наук (ФЕИН) Университета "Дубна" Ульяна Белова стала лучшей в самой «творческой» номинации проекта, где необходимо было представить произведения искусства, посвященные экологичному и осознанному образу жизни, а также созданные с использованием экологичных материалов и вторсырья.

Проект Ульяны «Мусореализм» уже известен нашим читателям – с ним она и одержала победу, войдя в состав первой Экосборной России.

Победители были определены в конце июля в Нижнем Новгороде, их выбрали из 136 финалистов проекта.

«Экософия» – проект-перезагрузка, направленный на формирование и развитие экологической культуры. Новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» для активных людей, продвигающих своим примером экологичный образ жизни, готовых стать лидерами в области изменения культуры потребительского поведения и создания полезных экологических привычек и навыков у жителей России.

Студентка Университета "Дубна" победила в полуфинале проекта «Экософия»

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