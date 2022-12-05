Выпускница Университета "Дубна" – победительница федерального проекта «Экософия»

Проект Ульяны «Мусореализм» уже известен нашим читателям – с ним она и одержала победу, войдя в состав первой Экосборной России.

Победители были определены в конце июля в Нижнем Новгороде, их выбрали из 136 финалистов проекта.

«Экософия» – проект-перезагрузка, направленный на формирование и развитие экологической культуры. Новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» для активных людей, продвигающих своим примером экологичный образ жизни, готовых стать лидерами в области изменения культуры потребительского поведения и создания полезных экологических привычек и навыков у жителей России.