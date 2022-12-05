Выпускница Университета "Дубна" – победительница федерального проекта «Экософия»

По итогам Гранд-финала федерального проекта «Экософия», выпускница Кафедры экологии и наук о Земле Факультета естественных и инженерных наук (ФЕИН) Университета "Дубна" Ульяна Белова стала лучшей в самой «творческой» номинации проекта, где необходимо было представить произведения искусства, посвященные экологичному и осознанному образу жизни, а также созданные с использованием экологичных материалов и вторсырья.
Проект Ульяны «Мусореализм» уже известен нашим читателям – с ним она и одержала победу, войдя в состав первой Экосборной России.
Победители были определены в конце июля в Нижнем Новгороде, их выбрали из 136 финалистов проекта.
«Экософия» – проект-перезагрузка, направленный на формирование и развитие экологической культуры. Новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» для активных людей, продвигающих своим примером экологичный образ жизни, готовых стать лидерами в области изменения культуры потребительского поведения и создания полезных экологических привычек и навыков у жителей России.
Студентка Университета "Дубна" победила в полуфинале проекта «Экософия»
Смотрите также
05.12.2022 | 15:20 467
Студентка-магистрантка Кафедры экологии и наук о Земле Университета "Дубна" Ульяна Белова одержала победу во втором полуфинале проекта «Экософия» в номинации «Экоарт».