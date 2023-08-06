Врачи Дубненской городской больницы спасли маму и ребенка

В акушерское отделение Дубненской больницы самостоятельно обратилась 32-летняя женщина на 37-й неделе беременности, с жалобами на приступообразные боли в пояснице, рвоту, слабость и озноб.

В ходе диагностики врачи выявили тяжелое расстройство третьего триместра беременности, характеризующееся возникновением высокого кровяного давления 180\120, а также наличие сопутствующих заболеваний: гестационный сахарный диабет, острый пиелонефрит, нарушение жирового обмена с воспалением подкожно-жировой клетчатки, инфекционное гинекологическое заболевание, имеющиеся признаки ОРЗ.

Стоит отметить, что женщина не находилась на учете в Женской консультации больницы и ранее проживала в другом городе.

В связи с ухудшением состояния пациентки и угрозе жизни матери и ребенка, врачи провели экстренное кесарево сечение с помощью лапаротомии. На свет появилась девочка, весом 3410 и ростом 50 см, которая была переведена в отделение реанимации новорожденных.

В связи с тяжестью состояния матери, сопровождающееся нарушением дыхания, отеком легких, развитием сепсиса на фоне пиелонефрита, пациентка была переведена в отделение реанимации больницы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, где находилась в течение 3-х суток. Врачи провели пациентке ряд лабораторных и диагностических исследований, после чего была назначена комплексная интенсивная терапия. После стабилизации состояния женщина была переведена под наблюдение в акушерское отделение.

Врачи сохранили женщине репродуктивную функцию и возможность грудного вскармливания. На 7-е сутки женщина выписана домой с рекомендациями для дальнейшего наблюдения и лечения по месту жительства.

Сегодня мама и малыш находятся дома, чувствуют себя хорошо и общаются с врачом родильного дома больницы с помощью телемедицины.

«Благодаря современному оснащению нашей больницы, высокому профессионализму врачей-гинекологов, реаниматологов, анестезиологов, совместным усилиям спасли жизнь матери и ребенка. Этот случай еще раз показывает, как важна командная, четкая работа специалистов на всех уровнях оказания медицинской помощи», - сказал главный врач Игорь Давронов.