В знак благодарности к врачам Родильного дома Дубны пациентка подарила фитболы

вторник, 01 августа 2023 | 14:31 156 ГБУЗ МО "Дубненская городская больница"
Год назад в акушерском отделении Дубненской городской больницы жительница Дубны Алина Феоктистова стала мамой в первый раз - на свет появилась чудесная девочка, которую родители назвали Ангелиной.

В знак благодарности врачам за помощь, молодая мама сделала нужный и полезный подарок роддому больницы – 5 фитболов. Это гимнастические мячи, на которых беременные женщины могут выполнять комплекс упражнений при подготовке к родам.

«Мы благодарны за проявленное внимание и подарок, который будет полезен для беременных женщин в нашем отделении. Нам приятно, что наши мамы помнят про нас и после родов у них остались только радостные и теплые воспоминания, ждем их вновь в нашем родильном доме», - поделилась заведующая родильным домом Ирина Косабуцкая.

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Дубна  медицина  подарки
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