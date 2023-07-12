В знак благодарности к врачам Родильного дома Дубны пациентка подарила фитболы

В знак благодарности врачам за помощь, молодая мама сделала нужный и полезный подарок роддому больницы – 5 фитболов. Это гимнастические мячи, на которых беременные женщины могут выполнять комплекс упражнений при подготовке к родам.

«Мы благодарны за проявленное внимание и подарок, который будет полезен для беременных женщин в нашем отделении. Нам приятно, что наши мамы помнят про нас и после родов у них остались только радостные и теплые воспоминания, ждем их вновь в нашем родильном доме», - поделилась заведующая родильным домом Ирина Косабуцкая.