В Тверской области открывается охота на боровую дичь: штрафы уже готовы

Ежегодно в регионе выявляется порядка 500 случаев нарушений правил охоты, штраф за которые составляет от 500 до 5000 рублей или лишением права осуществлять охоту на срок до двух лет. Кроме того, охотник, незаконно добывший дикое животное, обязан возместить ущерб, причиненный животному миру.

Так, за незаконно добытую утку – 1800 рублей, тетерева – 6000 рублей, глухаря – 18000 рублей.

В период открытия сезона охоты на пернатую дичь с 12 по 13 августа, государственными инспекторами уже выявлено 22 административных правонарушения в области охоты. В ходе проведения контроль-надзорных мероприятий, изъято две единицы незаконного охотничьего огнестрельного оружия.