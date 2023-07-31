В Талдомском округе спасатели нашли и вывели из леса 75-летнюю "потеряшку"

среда, 23 августа 2023 | 17:54 147 ГКУ МО "Мособлпожспас"
22 августа утром работники ПСП 215-й ПСЧ ГКУ МО "Мособлпожспас" совместно с волонтерами поисково-спасательного отряда "Сова" вывели из чащи леса 75-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу недалеко от деревни Приветино Талдомского округа

В понедельник, 21 августа, поздно вечером в службу 112 позвонила местная жительница, которая рассказала, что ее мама, страдающая болезнью Паркинсона, ушла днем за грибами, а вечером не вернулась домой.

Поддерживая связь с заблудившейся по телефону и подавая звуковые сигналы через громкоговорящее сигнальное устройство в машине, спасатели приступили к прочесыванию леса. К 6 утра 22 августа специалисты обнаружили обессиленную пенсионерку и вернули ее благополучно домой.

Медицинская помощь ей не потребовалась.

Тэги:
Талдом  Мособлпожспас  происшествия
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