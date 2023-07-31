В Талдомском округе спасатели нашли и вывели из леса 75-летнюю "потеряшку"

В понедельник, 21 августа, поздно вечером в службу 112 позвонила местная жительница, которая рассказала, что ее мама, страдающая болезнью Паркинсона, ушла днем за грибами, а вечером не вернулась домой.

Поддерживая связь с заблудившейся по телефону и подавая звуковые сигналы через громкоговорящее сигнальное устройство в машине, спасатели приступили к прочесыванию леса. К 6 утра 22 августа специалисты обнаружили обессиленную пенсионерку и вернули ее благополучно домой.

Медицинская помощь ей не потребовалась.