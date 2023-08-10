В Талдомском округе идет масштабное обновление электросетей

вторник, 08 августа 2023 | 10:15 487 Министерство энергетики Московской области
Специалисты компании «Россети Московский регион» завершили капитальный ремонт 11 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, обеспечивающих электроснабжение деревень Семягино, Ермолино, Глинки, Попадьино, Головково, Кузнецово, Ябдино, Припущаево, улицы Калинина в поселке Вербилки и части Талдома.

Результатом этих работ станет повышение надежности электроснабжения более тысячи жителей и средней школы в Ермолино, фермы в Глинках и водонасосной станции в Талдоме.

В рамках работ по обновлению распредсетей Талдомского городского округа также заменены 36 опор воздушных линий 0,4 кВ, заменено более трех километров голого провода 0,4 кВ на самонесущий изолированный, стойкий как к механическому воздействию, так и к неблагоприятным погодным условиям, расчищено от древесно-кустарниковой растительности более 60 га трасс воздушных линий 6-10 кВ, вырублено 93 дерева, угрожающих падением на воздушные линии 6-10 кВ.

К началу осенне-зимнего периода 2023–2024 года планируется отремонтировать 16 трансформаторных подстанций, заменить 6,5 км голого провода 0,4-20 кВ на самонесущий изолированный, установить 70 новых опор линий электропередачи расчистить 63 га трасс воздушных линий.

Цель этих работ – дальнейшее повышение качества и надежности электроснабжения Талдомского городского округа.

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Талдом  электроэнергия  ремонт
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