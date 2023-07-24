В Талдоме осуждены два "золотопромышленника"

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов, совершенные группой лиц по предварительному сговор, в крупном размере), ч. 2 ст. 33, ст. 192 УК РФ (организация и соучастие в нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов, в крупном размере), ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов, в крупном размере).

В суде установлено, что с марта 2018 года по март 2020 года Седов и Сясин, находясь на территории в поселке Запрудня Талдомского городского округа, незаконно произвели непромышленным (кустарным) способом аффинажа драгоценные металлы (серебро, золото, палладий) общей массой почти 163 кг на сумму более 7,3 млн рублей, которые затем стали незаконно хранить.

Также Седов организовал незаконную перевозку и хранение в доме, расположенном в Талдомском городском округе, вторичного сырья в виде драгоценных металлов (родий, палладий, серебро, платина, золото) общей массой почти 3 кг стоимостью около 3 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в марте 2020 года, из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы.

Суд приговорил Седова к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, со штрафом 200 тыс. рублей, Сясина к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, со штрафом 200 тыс. рублей.

Решением суда драгоценные металлы конфискованы в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.