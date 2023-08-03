В Талдоме обнаружили фиктивно поставленных на учет иностранных граждан

четверг, 24 августа 2023 | 17:24 166
В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ, участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Талдомскому г.о. проверили квартиры, расположенные в г. Талдом и п. Северный.
Сотрудниками полиции установлено, что трое местных жителей в возрасте 24, 38 и 55 лет поставили на миграционный учет 11 иностранных гражданин, но мест для их временного проживания не предоставили.
В отношении подозреваемых дознавателем Отделения дознания ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Злоумышленникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.