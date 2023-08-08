В Талдоме дорожные службы продолжают ремонт покрытия на 6 участках дорог

среда, 16 августа 2023 | 13:06 197 Минтранс Московской области
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дорожники укладывают более 5 км покрытия на 6 участках региональных дорог в Талдомском округе.

В городской черте покрытие обновляют на ул. Тихой, а также на ул. Садовой  и ул. 8 Марта в р.п. Северный. Для комфортного проезда к домам, а также между населёнными пунктами, покрытие меняют на участках от д. Ермолино до поворота на д. Фоминское, от с. Квашенки до д. Смёнки и далее по направлению к д. Лахирёво. Благодаря этому, проезд для 47 тысяч жителей Талдомского округа станет комфортнее и безопаснее.

Также в округе завершили ремонт муниципальных дорог — покрытие обновили на 6 дорогах протяжённостью более 5 км, в том числе на ул. Собцова в г. Талдоме, подъезде к СНТ «Флора», 3-ем Пушкинском проезде в р.п. Вербилки.

Всего по итогам ремонтного сезона в рамках нацпроекта в округе отремонтируют 11 региональных участков дорог общей протяжённостью свыше 11 км. Участки служат подъездами к социально значимым объектам: образовательным учреждениям, домам культуры, больницам, храмам, пожарной части. В ходе ремонта на дорогах заменят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.

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