В России установили первый в современной истории памятник Сталину

Памятник изготовлен по проекту скульптора Михаила Красильникова на народные средства в 2020 году при содействии Фонда культурного наследия "Русский Витязь". Заместитель гендиректора фонда Владимир Паршиков заявил, что по этому вопросу "нашлись единомышленники" и среди руководства завода "Микрон", и среди рабочих.

"Люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину", - резюмировал он.

Памятник первоначально предназначался для установки на территории Волгограда, но из-за отказа местных властей установлен в городе-герое так и не был. Позже памятник предлагали Воронежу, Подмосковью, но и те отказывались.

С красными флагами Победы и георгиевскими лентами на открытие собралось порядка сотни человек. Среди почетных гостей присутствовали: заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, народный артист РФ Юрий Назаров, товарищи из Приднестровской республики, представители религиозных конфессий, депутаты местных заксобраний.

Один за другим выступавшие объявляли, что «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

"Коммунизм – это не брехня трибунная, это философия и методология, – заявил 86-летний Юрий Назаров. – В короткий срок, за 20-30 лет, мы совершили то, что цивилизованный Запад за столетия не смог!"

В заключение своей речи народный артист Назаров зачитал строки «Первого тоста» советского поэта Михаила Исаковского:

"И час пришел. И срок настал –

Судьба земли решилась.

И все, что Сталин предсказал,

Сбылося, совершилось... etc"

Сегодня в России официально установлено 10 бюстов Сталина, но только в Великих Луках открыт первый бронзовый памятник Сталину в полный рост. Помимо строительства «Сталин-центра» в Нижегородской области, всего в этом году в России может появиться еще 3-4 новых памятника Сталину.