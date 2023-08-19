В рамках Фестиваля «ART-Успех. Dubna» в парке работал "Городок здоровья"

«Городок здоровья» прошел в рамках Фестиваля творчества, таланта и креатива «ART-Успех. Dubna» в Парке семейного отдыха.

В секциях здоровья каждый смог пройти комплексное бесплатное обследование. С помощью экспресс-диагностики, на кардиовизиографе жители оценили состояние работы сердца, измерили артериальное и внутриглазное давление, рост, вес, определили индекс массы тела. Гости праздника могли бесплатно сделать УЗИ вен нижних конечностей, некоторым дополнительно было проведено УЗИ сонных артерий. Для женщин работал маммографический комплекс.

По результатам осмотра некоторые из пациентов были записаны на прием для прохождения более углубленного обследования.

Анкетирование позволило оценить риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, в т. ч. сахарный диабет. Дмитрий Борисов - врач-флеболог МСЧ №9, сосудистый хирург, отметил, что были выявлены случаи варикоза и атеросклероза, всем пациентам были даны рекомендации по лечению.

В секции "Здоровое питание" специалисты угостили жителей фруктово-овощным коктейлем, рассказали о принципах здорового питания и поделились полезными рекомендациями по составлению ежедневного рациона.

Большое внимание пациенты уделили палатке "Диспансеризация". Здесь можно было измерить основные показатели состояния здоровья (артериальное давление и внутриглазное давление, уровень сахара и холестерина в крови, а также получить консультацию терапевта).

Все желающие могли пройти сеанс лимфодренажного массажа, а также принять участие в занятиях лечебной физкультурой на свежем воздухе с Алексеем Адамчиковым.

Атмосфера праздника была ощутима на всей территории фестиваля. Гости и участники наслаждались приятной музыкой, зажигательными танцами и яркими выступлениями артистов.