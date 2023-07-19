В правобережной поликлинике №1 Дубненской городской больницы завершился ремонт 6-го этажа

вторник, 08 августа 2023 | 18:41 455 ГБУЗ МО "Дубненская городская больница"
Проведены работы по ремонту кровли, внутри помещений заменена напольная плитка, уложен новый линолеум, выполнены работы по отделке стен, заменена сантехника и освещение. В каждом кабинете установлена новая мебель, ранее закупленная по программе Министерства здравоохранения Московской области.

Всего отремонтировано 15 кабинетов, холл и коридор. Участковые терапевты уже начали вести прием, а пациенты положительно оценили обновленный интерьер.

«Изменения прежде всего направлены на улучшение качества медицинской помощи и повышение уровня комфорта как для работы самих специалистов, так и для приема пациентов в поликлинике. Выстраиваем принцип зонирования, т.е. вся терапевтическая служба теперь сосредоточена на 6 этаже, а узкие специалисты, диагностические и лабораторные исследования, выдача справок и направлений на других этажах. Это позволит разделить потоки пациентов, избежать столпотворения и сэкономить личное время», - сказал главный врач Игорь Давронов.

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