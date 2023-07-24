В Польше на улицах появилась реклама российской ЧВК "Вагнер"

суббота, 12 августа 2023 | 22:37 69
Стикеры, которые были замечены в разных частях Кракова 12 августа, содержат призыв присоединиться к "Группе Вагнера" и QR-код, ведущий на сайт ЧВК "Вагнер".

По данным полиции, на стикерах формата А5, которые были замечены жителями Кракова в разных частях города, изображен логотип ЧВК "Вагнер" с надписью на английском языке: "Мы здесь. Присоединяйтесь к нам". Ниже также напечатан QR-код, ведущий на сайт ЧВК.

Фото одной из вербовочных наклеек 10 августа опубликовал на своей странице в Facebook член городского совета Кракова Лукаш Вантух. Он отметил, что подобные наклейки видели и в других городах Польши.

"Мы не знаем, является ли акция с наклейками шуткой или за ней стоит что-то более серьезное", - сообщила пресс-секретарь краковской полиции.

Она добавила, что польская прокуратура проинформирована об инциденте, полиция пытается установить и разыскать причастных лиц.

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Фото: ТАСС
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