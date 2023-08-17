В Подмосковье поставлена точка в раскрытии громкого дела о хищении средств дольщиков на сумму почти 1.6 миллиарда рублей

Собранные следователем 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Любови Мазыленко, Евгению Кобышеву, Валерию Садову и Олегу Швыреву.

Они признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе с целью хищения путем обмана денежных средств граждан, а также в растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (13 эпизодов), ч. 4 ст. 160 УК РФ (4 эпизода), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (2 эпизода) (всего 21 эпизод преступной деятельности). В ходе расследования в одном производстве было соединено 25 уголовных дел.

Следствием и судом установлено, что в период с 2007 по 2014 год подсудимые, действуя в составе преступного сообщества, путем обмана похитили денежные средства 445 граждан на общую сумму свыше 535 млн рублей под предлогом инвестирования в строительство многоквартирных домов и таунхаусов на территории г. Москвы и Московской области. Строительство домов осуществлялось в нарушение действующего законодательства, в отсутствие необходимой разрешительной документации, в связи с чем впоследствии дома были признаны судом самовольными постройками и приняты решения об их сносе.

Впоследствии двое из подсудимых совершили легализацию денежных средств, похищенных у дольщиков, приобретя на них земельные участки, на которых организовали дачное некоммерческое партнерство, где совершали хищения и растрату членских взносов членов ДНП «Чеховское подворье» (потерпевшими признано еще 45 человек). Двое других совершили легализацию денежных средств путем приобретения в собственность земельного участка.

Следствием проделан огромный объем работы по сбору и закреплению доказательств. По уголовному делу признаны потерпевшими и допрошены 445 человек, более 250 свидетелей, проведено более 20 сложных бухгалтерских и экономических экспертиз. Для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий следствием наложен арест как на имущество подсудимых, так и на находящееся в собственности подконтрольных лиц (всего более 530 объектов, расположенных на территории Одинцовского, Пушкинского, Чеховского, Серпуховского, Красногорского районов Московской области, а также новой Москвы) общей стоимостью свыше 1,598 млрд рублей, что значительно превышает причинённый ущерб. Объем уголовного дела составил 400 томов.

Приговором суда Мазыленко назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима , Кобышеву - в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима , Садову - в виде 12 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима и Швыреву - в виде 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.