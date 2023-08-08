В Подмосковье открылся один из крупнейших в мире спортивных комплексов по гребному слалому

четверг, 17 августа 2023 | 23:08 315 Министерство физической культуры и спорта Московской области
В поселке Богородское Московской области АО "РусГидро" открыло уникальный спортивный комплекс для гребного слалома площадью более 100 гектаров

В торжественной церемонии приняли участие Министр иностранных дел России, председатель попечительского совета Федерации гребного слалома Сергей Лавров, первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, руководство компании РусГидро, известные спортсмены – победители и призеры международных и всероссийских соревнований по гребному слалому.

Спортивный объект мирового класса РусГидро возвело за счет собственных средств и передало его в дар государству. Проектирование и строительство компания выполнила собственными силами, имея огромный опыт проектирования и строительства гидротехнических сооружений и ГЭС. При строительстве объекта проводились консультации с экспертами, которые возводили каналы для гребного слалома для олимпиад. В России подобному сооружению нет аналогов, в мире таких насчитывается не более десятка.

«Мы присутствуем на знаменательном, историческом событии: впервые канал мирового класса открывается в нашей стране. Он отвечает всем высоким международным стандартам. Я уверен, что канал будет местом проведения как российских соревнований, так и международных, – заявил на открытии спорткомплекса Сергей Лавров. – Хочу выразить огромную благодарность компании РусГидро и всем ее сотрудникам, которые вложили усилия в этот проект».

В новом высокотехнологичном комплексе для спортсменов созданы максимально комфортные условия для полноценной подготовки к соревнованиям. В их распоряжении соревновательный канал протяженностью 340 метров, 126-метровый тренировочный канал со стартовыми бассейнами и финишным водоемом площадью более 55 тысяч квадратных метров. Благодаря кольцевой конфигурации каналов и автоматическим подъемникам лодок спортсмены могут полностью сфокусироваться на тренировочном процессе и не тратить силы на перенос лодок к началу трассы.

Уже на следующей неделе новый спорткомплекс гребного слалома примет крупнейшие соревнования – здесь пройдет Чемпионат России по гребному слалому.

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Подмосковье  строительство  спорт
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