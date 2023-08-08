В Подмосковье открылся один из крупнейших в мире спортивных комплексов по гребному слалому

В торжественной церемонии приняли участие Министр иностранных дел России, председатель попечительского совета Федерации гребного слалома Сергей Лавров, первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, руководство компании РусГидро, известные спортсмены – победители и призеры международных и всероссийских соревнований по гребному слалому.
Спортивный объект мирового класса РусГидро возвело за счет собственных средств и передало его в дар государству. Проектирование и строительство компания выполнила собственными силами, имея огромный опыт проектирования и строительства гидротехнических сооружений и ГЭС. При строительстве объекта проводились консультации с экспертами, которые возводили каналы для гребного слалома для олимпиад. В России подобному сооружению нет аналогов, в мире таких насчитывается не более десятка.
«Мы присутствуем на знаменательном, историческом событии: впервые канал мирового класса открывается в нашей стране. Он отвечает всем высоким международным стандартам. Я уверен, что канал будет местом проведения как российских соревнований, так и международных, – заявил на открытии спорткомплекса Сергей Лавров. – Хочу выразить огромную благодарность компании РусГидро и всем ее сотрудникам, которые вложили усилия в этот проект».
В новом высокотехнологичном комплексе для спортсменов созданы максимально комфортные условия для полноценной подготовки к соревнованиям. В их распоряжении соревновательный канал протяженностью 340 метров, 126-метровый тренировочный канал со стартовыми бассейнами и финишным водоемом площадью более 55 тысяч квадратных метров. Благодаря кольцевой конфигурации каналов и автоматическим подъемникам лодок спортсмены могут полностью сфокусироваться на тренировочном процессе и не тратить силы на перенос лодок к началу трассы.
Уже на следующей неделе новый спорткомплекс гребного слалома примет крупнейшие соревнования – здесь пройдет Чемпионат России по гребному слалому.