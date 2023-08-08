В Подмосковье открылся один из крупнейших в мире спортивных комплексов по гребному слалому

В торжественной церемонии приняли участие Министр иностранных дел России, председатель попечительского совета Федерации гребного слалома Сергей Лавров, первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, руководство компании РусГидро, известные спортсмены – победители и призеры международных и всероссийских соревнований по гребному слалому.

Спортивный объект мирового класса РусГидро возвело за счет собственных средств и передало его в дар государству. Проектирование и строительство компания выполнила собственными силами, имея огромный опыт проектирования и строительства гидротехнических сооружений и ГЭС. При строительстве объекта проводились консультации с экспертами, которые возводили каналы для гребного слалома для олимпиад. В России подобному сооружению нет аналогов, в мире таких насчитывается не более десятка.