В отделении детской хирургии Дубненской городской больницы приступил к работе новый врач

пятница, 18 августа 2023 | 16:36 141 ГБУЗ МО "Дубненская городская больница"
Агабеков Сеймур Велиевич - детский хирург - пополнил коллектив отделения детской хирургии

Агабеков Сеймур Велиевич - детский хирург - пополнил коллектив отделения детской хирургии Дубненской городской больницы. Ранее он работал в Детской городской поликлинике № 52 (Филиал № 1) в Москве. Пациенты характеризуют его как тактичного, очень предрасполагающего к себе человека и прекрасного специалиста.

Напомним, что отделение детской хирургии было открыто в 2021 г. на базе нового Хирургического корпуса. Оснащено современным лечебным и диагностическим оборудованием для оказания плановой и экстренной медицинской помощи детям. Заведует отделением врач высшей квалификационной категории Рохманько Андрей Владимирович, работают опытные медицинские сестры и младший персонал. Врачами выполняется широкий спектр хирургических операций, в т.ч. проводимых малоинвазивным методом.

Помощь оказывается по неотложной, абдоминальной, торакальной хирургии и урологии как детям из Дубны, так и из других мест Подмосковья. С начала года в отделении оперативную помощь получили 357 детей, всего пролечено 650 человек.

«В больнице наблюдается положительная динамика роста медицинских кадров. К нам приходят как опытные врачи, так и молодые специалисты. Хочется отметить также, что многие из ранее ушедших врачей вновь возвращаются в коллектив. Принимаемые меры направлены на повышение доступности и улучшения качества медицинской помощи», - сказал главный врач Игорь Давронов.

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