В отделении детской хирургии Дубненской городской больницы приступил к работе новый врач

Агабеков Сеймур Велиевич - детский хирург - пополнил коллектив отделения детской хирургии Дубненской городской больницы. Ранее он работал в Детской городской поликлинике № 52 (Филиал № 1) в Москве. Пациенты характеризуют его как тактичного, очень предрасполагающего к себе человека и прекрасного специалиста.

Напомним, что отделение детской хирургии было открыто в 2021 г. на базе нового Хирургического корпуса. Оснащено современным лечебным и диагностическим оборудованием для оказания плановой и экстренной медицинской помощи детям. Заведует отделением врач высшей квалификационной категории Рохманько Андрей Владимирович, работают опытные медицинские сестры и младший персонал. Врачами выполняется широкий спектр хирургических операций, в т.ч. проводимых малоинвазивным методом.

Помощь оказывается по неотложной, абдоминальной, торакальной хирургии и урологии как детям из Дубны, так и из других мест Подмосковья. С начала года в отделении оперативную помощь получили 357 детей, всего пролечено 650 человек.