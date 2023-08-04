В ОЭЗ «Дубна» торжественно открыто представительство Промсвязьбанка

В торжественном мероприятии от ПАО «Промсвязьбанк» приняли участие заместитель директора Департамента по работе с предприятиями ОПК Алексей Бердников, руководитель по работе с клиентами этого департамента Евгений Королев, начальник управления розничного бизнеса Московского региона Андрей Голубев и управляющий дополнительного офиса «Дубна» Екатерина Лопырева.

"Это важная веха на этапе развития деловых взаимоотношений, благодаря которой любой сотрудник технико-внедренческой зоны сможет получать в офисе банка качественный сервис, - отметил в своем выступлении заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Егор Круглов. - От управляющей компании и наших инвесторов хочу поблагодарить ПСБ за возможность специалистам экономить время и получать необходимые банковские услуги и консультации в непосредственной близости от рабочего места".