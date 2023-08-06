В ОЭЗ "Дубна" прошли пожарно-тактические учения

17 августа на территории Инновационно-технологического центра «Менделеев» были проведены пожарно-тактические учения
17 августа на территории Инновационно-технологического центра «Менделеев» в левобережной части ОЭЗ "Дубна" были проведены пожарно-тактические учения по тушению условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ.
Более восьми лет Особая экономическая зона «Дубна» сотрудничает с Дубненским пожарно-спасательным гарнизоном. В рамках сотрудничества проводятся регулярные совместные учения, тренировки и противопожарные занятия.