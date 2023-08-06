В ОЭЗ "Дубна" прошли пожарно-тактические учения

пятница, 18 августа 2023 | 15:33 139 ОЭЗ "Дубна"
17 августа на территории Инновационно-технологического центра «Менделеев» были проведены пожарно-тактические учения

17 августа на территории Инновационно-технологического центра «Менделеев» в левобережной части ОЭЗ "Дубна" были проведены пожарно-тактические учения по тушению условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ.

Более восьми лет Особая экономическая зона «Дубна» сотрудничает с Дубненским пожарно-спасательным гарнизоном. В рамках сотрудничества проводятся регулярные совместные учения, тренировки и противопожарные занятия.

Тэги:
ОЭЗ Дубна  МЧС  учения
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