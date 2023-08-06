В ОЭЗ "Дубна" прошли пожарно-тактические учения

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках интенсива «Архипелаг-2023» в Новосибирске заявил, что финансирование национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) в России на 2024 — 2026 гг. превысит 300 млрд рублей.

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках интенсива «Архипелаг-2023» в Новосибирске заявил, что финансирование национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) в России на 2024 — 2026 гг. превысит 300 млрд рублей.

10.08.2023 | 11:40

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