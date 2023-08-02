В ОЭЗ "Дубна" планируют выпускать оборудование для сельского хозяйства

суббота, 05 августа 2023 | 13:37 122 Мининвест Подмосковья
Компания «АТОН», ставшая новым резидентом Особой экономической зоны «Дубна», займется на территории ОЭЗ разработкой и производством товаров и оборудования для сельского хозяйства и садоводства.

В линейке продукции компании – инновационные системы капельного орошения, позволяющие экономить до 50% воды при поливе. Инициатором и инвестором проекта выступает компания ООО «ЭКОХИМ» –компаундное производство полимерных заготовок ПЭТ-Преформ, ПЭТ-бутылок, колпачков и ручек.

«В ОЭЗ будет построен научно-производственный комплекс общей площадью не менее 5 300 кв. м. Инвестиции в проект составляют 430 млн рублей. На своем предприятии компания создаст 120 новых рабочих мест», – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Основным элементом системы капельного орошения являются трубки, которые будут изготавливаться из специального материала, гарантирующего надежность эксплуатации. Трубки обеспечивают точное распределение воды по всей длине трубы, подавая ее прямо к корню растения, – это позволяет существенно сократить потребление воды во время полива. Систему легко смонтировать и установить, ее элементы устойчивы к воздействию природных факторов и долговечны в эксплуатации.

Тэги:
ОЭЗ Дубна  оборудование  сельское хозяйство
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