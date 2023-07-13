В Кимрах пожарные спасли из огня четырех человек

четверг, 10 августа 2023 | 11:40 182 ГУ МЧС России по Тверской области
09 августа 2023 года в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о задымление в многоквартирном жилом доме в Кимрах по улице Мира дом 2.

Незамедлительно по указанному адресу убыли четыре отделения кимрской пожарно-спасательной части № 11.

По прибытию подразделения установлено, что задымление произошло в трехкомнатной квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома. При обследовании верхних этажей дома, огнеборцами обнаружено и спасено четыре человека, из них двое детей. Их оперативно вывели на воздух и передали в руки прибывших на место пожара врачей скорой медицинской помощи.

В 20:22 объявлена ликвидация пожара.

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Кимры  пожар  МЧС
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