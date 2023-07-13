В Кимрах пожарные спасли из огня четырех человек

09 августа 2023 года в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о задымление в многоквартирном жилом доме в Кимрах по улице Мира дом 2.
Незамедлительно по указанному адресу убыли четыре отделения кимрской пожарно-спасательной части № 11.
По прибытию подразделения установлено, что задымление произошло в трехкомнатной квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома. При обследовании верхних этажей дома, огнеборцами обнаружено и спасено четыре человека, из них двое детей. Их оперативно вывели на воздух и передали в руки прибывших на место пожара врачей скорой медицинской помощи.
В 20:22 объявлена ликвидация пожара.