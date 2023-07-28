В Кимрах полицейские задержали курьера дистанционных мошенников

суббота, 05 августа 2023 | 16:06 117 УМВД России по Тверской области
В полицию обратилась 66-летняя жительница города Кимры. Женщина пояснила, что ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного человека, который сообщил, что её внук совершил серьёзное ДТП. Якобы для освобождения родственника от уголовной ответственности собеседник потребовал передать 150 тысяч рублей человеку, который приедет к пенсионерке на дом.

Поверив аферисту, потерпевшая собрала требуемую сумму и передала деньги молодому человеку, который приехал в качестве курьера. Лишь после того, как молодой человек уехал, пенсионерка самостоятельно связалась со своим внуком, с которым на самом деле было всё хорошо, и только тогда поняла, что оказалась обманута злоумышленниками.

По заявлению потерпевшей на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и грамотных действий полицейских, удалось задержать жителя Москвы в момент, когда он пытался перевести похищенные деньги через банкомат своим кураторам.

В полиции подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что его привлек лёгкий заработок. За свои «услуги» молодой человек должен был забрать 5% от суммы, полученной от обманутой женщины. Похищенные денежные средства изъяты у подозреваемого, в скором времени будут возвращены заявительнице.

Оперативники устанавливают все обстоятельства противоправных действий, а также причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений. Следователем МО МВД России «Кимрский» возбуждено уголовное дело по части ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Ведётся следствие.

Тэги:
Кимры  мошенничество
Читать в
Оставить отзыв в
 
28.07.2023 | 18:26    381
В Кимрах взяли под стражу мужчину, обманувшего пенсионерку на 250 тысяч рублей
28 июля в Кимрах под стражу взяли 21-летнего жителя Твери, который обманом забрал у пенсионерки 250 тысяч рублей.
04.08.2023 | 12:10    315
Жаждущий интима житель Кимр нарвался на мошенников
В полицию обратился 38-летний житель Кимр. Он рассказал, что решил воспользоваться услугами девушки "с низкой социальной ответственностью".
14.07.2023 | 16:06    364
На вершине Эльбруса подняли флаг Кимрского Дома культуры
Артист и певец, звукорежиссер Дворца Культуры «40 лет Октября» Кимрского муниципального округа Виталий Комлев стал участником группы спортсменов при восхождении на Западную вершину Эльбруса - 5.642 метра над уровнем моря.