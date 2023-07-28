В Кимрах полицейские задержали курьера дистанционных мошенников

Поверив аферисту, потерпевшая собрала требуемую сумму и передала деньги молодому человеку, который приехал в качестве курьера. Лишь после того, как молодой человек уехал, пенсионерка самостоятельно связалась со своим внуком, с которым на самом деле было всё хорошо, и только тогда поняла, что оказалась обманута злоумышленниками.

По заявлению потерпевшей на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и грамотных действий полицейских, удалось задержать жителя Москвы в момент, когда он пытался перевести похищенные деньги через банкомат своим кураторам.

В полиции подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что его привлек лёгкий заработок. За свои «услуги» молодой человек должен был забрать 5% от суммы, полученной от обманутой женщины. Похищенные денежные средства изъяты у подозреваемого, в скором времени будут возвращены заявительнице.

Оперативники устанавливают все обстоятельства противоправных действий, а также причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений. Следователем МО МВД России «Кимрский» возбуждено уголовное дело по части ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Ведётся следствие.