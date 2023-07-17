В Кимрах подросток-девочка упала с крыши заброшенного здания

четверг, 03 августа 2023 | 15:20 135
В Кимрах на улице 50 лет ВЛКСМ 15-летняя девочка оступилась и упала с крыши заброшенного 3-этажного здания.

Девочка с друзьями гуляла по заброшенному зданию ДОСААФ и пыталась перелезть с крыши трехэтажного здания на примыкающую к нему крышу двухэтажного строения, но оступилась и упала вниз. Её доставили сначала в Kимpcкую ЦРБ, а позже направили в областную больницу в Твери.

«Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в следственном управлении СК России по Тверской области.

Проводит проверку и прокуратура.

«Будет дана оценка действиям собственника помещения, а также законных представителей и органов системы профилактики», – сообщили в пресс-группе прокуратуры Тверской области.

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Кимры  дети  происшествия
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