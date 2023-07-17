В Кимрах подросток-девочка упала с крыши заброшенного здания

Девочка с друзьями гуляла по заброшенному зданию ДОСААФ и пыталась перелезть с крыши трехэтажного здания на примыкающую к нему крышу двухэтажного строения, но оступилась и упала вниз. Её доставили сначала в Kимpcкую ЦРБ, а позже направили в областную больницу в Твери.

«Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в следственном управлении СК России по Тверской области.

Проводит проверку и прокуратура.