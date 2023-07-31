В Кимрах и Дубне ищут актеров на роли пилотов и пассажиров

пятница, 11 августа 2023 | 08:53 644
С 11 по 26 августа на аэродроме Борки будут проходить съёмки нового полнометражного художественного фильма "Пальма-2" с участием известных актёров.

Приглашаются желающие из городов Кимры, Дубна и других близлежащих населённых пунктов для участие в качестве актёров массовых сцен. Нужны мужчины и женщины 25-45 лет, дети 12-16 лет. Роли: пилоты, техники, работники аэродрома, пассажиры. Приветствуется опыт съёмок в кино. Но можно и без опыта - съемочная группа всему научит. Съёмки оплачиваются. Выплаты ежедневные, 500 рублей в конце смены.

Так как по сценарию  -1979 год, стрижка не должна быть современной. Никаких выбритых висков. Обычная стрижка, средней длины или слегка удлинённая. Очень приветствуются усы.

С вами будет работать опытнейший кастинг-директор из Москвы, занимавшийся подбором актёров второго плана на проекты: "Физрук", "Метод", "Анна-детектив", "Шаляпин", "Раневская", "Нюрнберг" и многие, многие другие.

Заявки на участие отправляйте на почту borki-dubna@mail.ru

Форма заявки:

  1. ФИО
  2. Возраст
  3. Рост
  4. Размер одежды
  5. Размер обуви
  6. Контактный телефон
  7. Место проживания (город, посёлок, деревня)
  8. Есть ли опыт съёмок

ВАЖНО: К письму ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрепить 2 фото (портрет и в полный рост).

Тэги:
фильмы  работа
Читать в
Оставить отзыв в
 
31.07.2023 | 15:11    404
Владимир Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы
Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал закон о НДФЛ в 13–15% для сотрудников, работающих удаленно как в России, так и за пределами страны.
15.07.2023 | 16:17    457
В Парке"Набережная им. Д.И. Менделеева" в Дубне открылся проект "Летний кинотеатр"
Этим летом в его репертуаре – новинки проката, советская и российская классика, фестивальные картины, фильмы из золотого фонда мирового кинематографа и многое другое.
02.08.2023 | 15:18    503
Интервью с Марией Рукавишниковой - основательницей компании Getmobit в Дубне
Журнал по информационной безопасности Information Security опубликовал большое интервью с Марией Рукавишниковой, основательницей компании Getmobit - резидента ОЭЗ "Дубна", дважды победительницей премии «Топ-100 ИТ-лидеров» от Global CIO.