В Кимрах и Дубне ищут актеров на роли пилотов и пассажиров

Приглашаются желающие из городов Кимры, Дубна и других близлежащих населённых пунктов для участие в качестве актёров массовых сцен. Нужны мужчины и женщины 25-45 лет, дети 12-16 лет. Роли: пилоты, техники, работники аэродрома, пассажиры. Приветствуется опыт съёмок в кино. Но можно и без опыта - съемочная группа всему научит. Съёмки оплачиваются. Выплаты ежедневные, 500 рублей в конце смены.

Так как по сценарию -1979 год, стрижка не должна быть современной. Никаких выбритых висков. Обычная стрижка, средней длины или слегка удлинённая. Очень приветствуются усы.

С вами будет работать опытнейший кастинг-директор из Москвы, занимавшийся подбором актёров второго плана на проекты: "Физрук", "Метод", "Анна-детектив", "Шаляпин", "Раневская", "Нюрнберг" и многие, многие другие.

Заявки на участие отправляйте на почту borki-dubna@mail.ru

Форма заявки:

ФИО Возраст Рост Размер одежды Размер обуви Контактный телефон Место проживания (город, посёлок, деревня) Есть ли опыт съёмок

ВАЖНО: К письму ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрепить 2 фото (портрет и в полный рост).