В израильском Тель-Авиве с участием молодых российских дизайнеров открылась первая линия "легкого метро"

Позже суд оштрафовал самого дизайнера-графика за участие в несанкционированной акции, которая к тому времени еще не началась. Ему вменили то, что он совершал подозрительные действия - пробежку, и фотографировал полицейских.Теперь он житель Тель-Авива.

"Из России я уехал, потому что перестал ощущать уверенность в будущем страны и личную безопасность. Мои политические и моральные убеждения не сходятся с тем, что творят руководители страны от моего имени. Пока назад в Россию меня не тянет", — заявил он в одном из интервью.