В израильском Тель-Авиве с участием молодых российских дизайнеров открылась первая линия "легкого метро"

суббота, 19 августа 2023 | 23:21 235
С 18 августа ветка соединила Тель-Авив с четырьмя городами: Бат-Ямом, Рамат-Ганом, Бней-Браком и Петах-Тиквой

"Легкое метро" - когда по трассе курсируют трамваи вместо поездов. На 24-километровой "Красной" линии расположены 34 станции, 10 из них под землей. Ожидается, что ежедневно ветка будет перевозить около 234 тыс. пассажиров. Сейчас ведется строительство еще двух линий: "Фиолетовой" и "Зеленой".

Авторы дизайна транспортной схемы Тель-Авива «Данкаль» — бывшие россияне Дарья Винокурова и Констатин Коновалов. Константин - автор схемы московского транспорта и тот самый, кому во время протестов 2019 года в Москве полицейские сломали ногу.

Позже суд оштрафовал самого дизайнера-графика за участие в несанкционированной акции, которая к тому времени еще не началась. Ему вменили то, что он совершал подозрительные действия - пробежку, и фотографировал полицейских.Теперь он житель Тель-Авива.

"Из России я уехал, потому что перестал ощущать уверенность в будущем страны и личную безопасность. Мои политические и моральные убеждения не сходятся с тем, что творят руководители страны от моего имени. Пока назад в Россию меня не тянет", — заявил он в одном из интервью.

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