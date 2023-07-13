В Издательском отделе Объединенного института установлен комплекс нового постпечатного оборудования

четверг, 10 августа 2023 | 13:52 191 ОИЯИ
В совокупности с уже применяемой техникой он позволит Издательскому отделу издавать книги в твердом переплете.

В состав комплекса вошли книговставочная и крышкоделательная машины, а также прессовально-штриховальное устройство. Новое оборудование произведено одним из крупнейших в Китае производителей оснащения для типографий Maufung Machinery. К слову, скорость полуавтоматической книговставочной машины может достигать 600 книг в час (10 книг в минуту).

Переплетчикам Издательского отдела предстоит освоить новую технику, а также изучить некоторые технологические операции, которые раньше в отделе не применялись: специальную обработку книжного блока, приклейку форзацев и др.

Для того чтобы начать выпуск книг в твердом переплете, в Издательском отделе теперь имеется все необходимое оборудование, включая установленные в нем ранее цифровую печатную систему, термоклеевую, бумагорезальную и ниткошвейную машины.

Тэги:
ОИЯИ  книги  производство
Читать в
Оставить отзыв в
 
13.07.2023 | 16:14    398
Две трети ученых из Европы продолжают работать в Объединенном институте вопреки санкциям
Об этом сообщил в четверг, 13 июля, на Форуме будущих технологий директор ОИЯИ, академик Григорий Трубников.
19.07.2023 | 14:32    475
Университет «Дубна» участвует в создании ИИ для изучения биологических тканей
Исследование «Компьютерная идентификация, характеристика и моделирование гистологических данных» объединяет усилия физиков, биологов и ИТ-специалистов Дубны и Белграда.
13.07.2023 | 16:23    417
Индия может войти в состав государств-участников Объединенного института ядерных исследований
Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) рассматривает перспективы расширения географии государств-участников за счет Индии, Аргентины и Чили. Об этом в четверг, 13 июня, на Форуме будущих технологий в Москве сообщил директор ОИЯИ, академик...