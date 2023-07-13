В Издательском отделе Объединенного института установлен комплекс нового постпечатного оборудования

В состав комплекса вошли книговставочная и крышкоделательная машины, а также прессовально-штриховальное устройство. Новое оборудование произведено одним из крупнейших в Китае производителей оснащения для типографий Maufung Machinery. К слову, скорость полуавтоматической книговставочной машины может достигать 600 книг в час (10 книг в минуту).

Переплетчикам Издательского отдела предстоит освоить новую технику, а также изучить некоторые технологические операции, которые раньше в отделе не применялись: специальную обработку книжного блока, приклейку форзацев и др.

Для того чтобы начать выпуск книг в твердом переплете, в Издательском отделе теперь имеется все необходимое оборудование, включая установленные в нем ранее цифровую печатную систему, термоклеевую, бумагорезальную и ниткошвейную машины.