В Ираке заблокировали Telegram

воскресенье, 06 августа 2023 | 23:10 66 Reuters
Министерство связи Ирака объявило о блокировке в стране мессенджера Telegram.

В ведомстве заявили, что обращались к руководству Telegram с просьбой удалить каналы, которые сливают персональные данные пользователей и информацию из официальных государственных учреждений. Однако, утверждают иракские чиновники, компания не дала ответа и не взаимодействовала с властями ни по одному из запросов.

«Министерство связи подтверждает свое уважение прав граждан на свободу слова и общения без ущерба для безопасности государства и его институтов», — указано в заявлении правительства Ирака.

Ранее Telegram полностью блокировался только в Иране и Китае. В разное время работа приложения временно ограничивалась в России, Беларуси, Казахстане, Афганистане, Бразилии, Индии, Индонезии.

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