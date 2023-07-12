В Госдуму внесут проект о штрафах за вождение велосипедов и электросамокатов в нетрезвом виде

Соответствующий законопроект подготовил сенатор Артем Шейкин. Проект планируется внести в Госдуму осенью. Согласно документу, КоАП предлагается дополнить новой статьей "Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения".

Кроме того, законопроект предполагает наказание за невыполнение лицом, использующим для передвижения велосипед, электросамокат или другое средство индивидуальной мобильности, требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Это правонарушение также влечет наложение "административного штрафа в размере 10 тысяч рублей".