В Госдуму внесут проект о штрафах за вождение велосипедов и электросамокатов в нетрезвом виде

среда, 02 августа 2023 | 17:36 145 РИА Новости
Штрафы в 10.000 рублей могут ввести в России за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде.

Соответствующий законопроект подготовил сенатор Артем Шейкин. Проект планируется внести в Госдуму осенью. Согласно документу, КоАП предлагается дополнить новой статьей "Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения".

Кроме того, законопроект предполагает наказание за невыполнение лицом, использующим для передвижения велосипед, электросамокат или другое средство индивидуальной мобильности, требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Это правонарушение также влечет наложение "административного штрафа в размере 10 тысяч рублей".

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Госдума  закон  транспорт
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