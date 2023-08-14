В Германии создали крепящуюся на пальцы миниатюрную компьютерную мышь

воскресенье, 13 августа 2023 | 14:47 379 Kickstarter
Разработчики из Германии представили Clip Mouse — крепящееся на пальцы носимое устройство, работающее по принципу компьютерной мыши, но без необходимости прямого контакта с поверхностью под ладонью.

Clip Mouse крепится на указательный и средний пальцы ладони, и со стороны напоминает прищепку в форсе буквы U. Благодаря встроенному акселерометру пользователю достаточно имитировать движения обычной мыши. В результате мышь определяет перемещения и передает команды по Bluetooth в компьютер.

Нижняя часть мыши чувствительна к прикосновениям, что позволяет имитировать нажатия левой или правой кнопок. Также Clip Mouse напоминает действие пролистывания страницы, но вместо колесика посередине мыши достаточно имитировать эти движения пальцем.

Мышь отключается нажатием кнопки, расположенной у устройства сбоку. Эта же кнопка используется для центрирования курсора посередине экрана при необходимости. Внутрь новинки встроен литий-ионный аккумулятор. По заверениям разработчиков, необычная мышь способна работать до 50 часов от одного заряда. Для подзарядки предусмотрен порт USB.

Clip Mouse продается по цене в €59 (около 6,5 тыс. руб. по текущему курсу).

Тэги:
компьютеры  гаджеты
Читать в
Оставить отзыв в
 
14.08.2023 | 12:53    268
Telegram начал внедрять функцию сторис для всех пользователей
Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что команда мессенджера начала внедрять публикацию сторис для всех пользователей, а не только для тех, кто купил подписку.
25.07.2023 | 12:31    483
Международная компьютерная школа 2023: краткие итоги работы
15 июля в Доме отдыха ОИЯИ «Ратмино» завершилась 35-я Международная компьютерная школа, организованная Объединенным институтом.
06.08.2023 | 23:10    478
В Ираке заблокировали Telegram
Министерство связи Ирака объявило о блокировке в стране мессенджера Telegram.