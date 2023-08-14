В Германии создали крепящуюся на пальцы миниатюрную компьютерную мышь

Clip Mouse крепится на указательный и средний пальцы ладони, и со стороны напоминает прищепку в форсе буквы U. Благодаря встроенному акселерометру пользователю достаточно имитировать движения обычной мыши. В результате мышь определяет перемещения и передает команды по Bluetooth в компьютер.

Нижняя часть мыши чувствительна к прикосновениям, что позволяет имитировать нажатия левой или правой кнопок. Также Clip Mouse напоминает действие пролистывания страницы, но вместо колесика посередине мыши достаточно имитировать эти движения пальцем.

Мышь отключается нажатием кнопки, расположенной у устройства сбоку. Эта же кнопка используется для центрирования курсора посередине экрана при необходимости. Внутрь новинки встроен литий-ионный аккумулятор. По заверениям разработчиков, необычная мышь способна работать до 50 часов от одного заряда. Для подзарядки предусмотрен порт USB.

Clip Mouse продается по цене в €59 (около 6,5 тыс. руб. по текущему курсу).