В Дубненскую городскую больницу поступило новое оборудование для функциональной диагностики

среда, 02 августа 2023 | 16:01 182 ГБУЗ МО "Дубненская городская больница"
В правобережную поликлинику Дубненской городской больницы поступили 2 новых аппарата для функциональной диагностики. Медоборудование закуплено по нацпроекту «Здравоохранение» по программе модернизации первичного звена.

Аппарат для суточного мониторирования артериального давления (СМАД) и портативный электрокардиограф уже применяются в работе специалистами кабинетов функциональной диагностики.

СМАД применяется для контроля сердечного ритма, позволяет фиксировать и записывать происходящие изменения в режиме сна и бодрствования человека. Электрокардиограф дает высокую информативность при выявлении патологий в работе сердца, определяет аритмию и ишемическую болезнь.

В дальнейшем полученные с помощью диагностики исследования и данные позволяют врачам выявить наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, помогают при постановке диагноза и выбора тактики эффективного лечения.

«Продолжаем оснащение медучреждения новым оборудованием. Благодаря чему увеличиваются возможности проведения диагностики в условиях поликлиники. Сокращаются сроки ожидания исследований, повышается качество и доступность медицинской помощи», - сказал главный врач ДГБ Игорь Давронов.

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Дубна  медицина  оборудование
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