В Дубненскую городскую больницу поступило новое оборудование для функциональной диагностики

Аппарат для суточного мониторирования артериального давления (СМАД) и портативный электрокардиограф уже применяются в работе специалистами кабинетов функциональной диагностики.

СМАД применяется для контроля сердечного ритма, позволяет фиксировать и записывать происходящие изменения в режиме сна и бодрствования человека. Электрокардиограф дает высокую информативность при выявлении патологий в работе сердца, определяет аритмию и ишемическую болезнь.

В дальнейшем полученные с помощью диагностики исследования и данные позволяют врачам выявить наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, помогают при постановке диагноза и выбора тактики эффективного лечения.