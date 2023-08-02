В Дубненскую городскую больницу поступило новое оборудование для функциональной диагностики

Аппарат для суточного мониторирования артериального давления (СМАД) и портативный электрокардиограф уже применяются в работе специалистами кабинетов функциональной диагностики.
СМАД применяется для контроля сердечного ритма, позволяет фиксировать и записывать происходящие изменения в режиме сна и бодрствования человека. Электрокардиограф дает высокую информативность при выявлении патологий в работе сердца, определяет аритмию и ишемическую болезнь.
В дальнейшем полученные с помощью диагностики исследования и данные позволяют врачам выявить наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, помогают при постановке диагноза и выбора тактики эффективного лечения.
«Продолжаем оснащение медучреждения новым оборудованием. Благодаря чему увеличиваются возможности проведения диагностики в условиях поликлиники. Сокращаются сроки ожидания исследований, повышается качество и доступность медицинской помощи», - сказал главный врач ДГБ Игорь Давронов.