В Дубненской ветеринарной лечебнице выхаживают редкую в Подмосковье птицу

четверг, 10 августа 2023 | 15:30 183 Максим Тихомиров
Беспомощного пернатого гостя обнаружил ночью на своем дачном участке житель Дубны. Как оказалось позже, это козодой обыкновенный, занесенный в Красную книгу Москвы. С поврежденным крылом лететь он не мог, поэтому стал пациентом ветлечебницы.

Врачи сделали рентген и определили, что перелома нет, но есть вывих. Так что до полного выздоровления козодой будет находиться под присмотром специалистов. А потом его отпустят на волю, в привычную среду обитания.

Напомним, что это не первый случай, когда дубненцы спасают редких птиц. Зимой помощь понадобилась серой неясыти – также краснокнижному животному.

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