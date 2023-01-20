В Дубненской ветеринарной лечебнице выхаживают редкую в Подмосковье птицу

Беспомощного пернатого гостя обнаружил ночью на своем дачном участке житель Дубны. Как оказалось позже, это козодой обыкновенный, занесенный в Красную книгу Москвы. С поврежденным крылом лететь он не мог, поэтому стал пациентом ветлечебницы.
Врачи сделали рентген и определили, что перелома нет, но есть вывих. Так что до полного выздоровления козодой будет находиться под присмотром специалистов. А потом его отпустят на волю, в привычную среду обитания.
Напомним, что это не первый случай, когда дубненцы спасают редких птиц. Зимой помощь понадобилась серой неясыти – также краснокнижному животному.
Спасенную в Дубне краснокнижную сову переселили в подмосковный парк‑отель
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20.01.2023 | 21:11 454
Краснокнижная сова, найденная в конце прошлого года в городском округе Дубна, полностью здорова и переехала на постоянное место жительства. Выходили сову врачи ветеринарной лечебницы Дубны Талдомской ветстанции.