В Дубненской ветеринарной лечебнице выхаживают редкую в Подмосковье птицу

Врачи сделали рентген и определили, что перелома нет, но есть вывих. Так что до полного выздоровления козодой будет находиться под присмотром специалистов. А потом его отпустят на волю, в привычную среду обитания.

Напомним, что это не первый случай, когда дубненцы спасают редких птиц. Зимой помощь понадобилась серой неясыти – также краснокнижному животному.