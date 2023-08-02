В Дубненской городской больнице - новое кадровое назначение

Последние несколько лет Нина Михайловна работала в должности заместителя главного врача в Талдомской ЦРБ, а до 2019 г. являлась заведующей взрослой поликлиникой №1 Дубненской городской больницы.
Имея за плечами внушительный трудовой опыт, обладая высочайшими профессиональными качествами, четко понимает и знает структуру, принципы организации работы амбулаторно-поликлинического звена.
Амбулаторно-поликлиническая помощь является ключевым звеном в системе здравоохранения. Медицинская помощь оказывается в поликлинике и на дому. Включает в себя большой комплекс профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья.
«Повышаем кадровый потенциал среди руководящего состава медучреждения для формирования и принятия эффективных управленческих решений для каждого структурного подразделения. Все изменения безусловно направлены на улучшение показателей доступности, качества и удовлетворенности жителей оказываемой медицинской помощи», - сказал главный врач Игорь Давронов.