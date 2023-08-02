В Дубненской городской больнице - новое кадровое назначение

вторник, 15 августа 2023 | 14:12 247 ГБУЗ МО "Дубненская городская больница"
На должность заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Дубненской городской больницы назначена Маркина Нина Михайловна.

Последние несколько лет Нина Михайловна работала в должности заместителя главного врача в Талдомской ЦРБ, а до 2019 г. являлась заведующей взрослой поликлиникой №1 Дубненской городской больницы.

Имея за плечами внушительный трудовой опыт, обладая высочайшими профессиональными качествами, четко понимает и знает структуру, принципы организации работы амбулаторно-поликлинического звена.

Амбулаторно-поликлиническая помощь является ключевым звеном в системе здравоохранения. Медицинская помощь оказывается в поликлинике и на дому. Включает в себя большой комплекс профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья.

«Повышаем кадровый потенциал среди руководящего состава медучреждения для формирования и принятия эффективных управленческих решений для каждого структурного подразделения. Все изменения безусловно направлены на улучшение показателей доступности, качества и удовлетворенности жителей оказываемой медицинской помощи», - сказал главный врач Игорь Давронов.

Тэги:
Дубна  медицина
Читать в
Оставить отзыв в
 
02.08.2023 | 13:41    618
Медики Дубны приняли участие в съемках Первого канала
Специалисты дубненской ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России уже в очередной раз приняли участие в телевизионных съемках Первого канала.
09.08.2023 | 11:29    546
В Дубне стартовал новый проект "Прогулка с доктором"
8 августа в Дубне на Комсомольской набережной стартовал новый проект Медсанчасти №9 ФМБА России "Прогулка с доктором", участие в котором могут принять все желающие.
06.08.2023 | 11:39    519
Будущим мамам Дубны рассказали о пользе грудного вскармливания
В рамках Недели поддержки грудного вскармливания, «Школа здоровья» в Женской консультации Дубненской городской больницы была посвящена грудному вскармливанию.