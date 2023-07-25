В Дубне впервые прошел Art Weekend Dubna

четверг, 17 августа 2023 | 17:38 228
В необычном формате прошел вечер 15 августа для собравшихся в сквере за «Терминалами» в Дубне

Инициатором мероприятия Art Weekend Dubna выступил Евгений Елисеев. А все желающие смогли примерить на себя роль художника - результатом коллективного творчества стало единое полотно с сюжетами о любимом городе.

Энтузиасты разбились на группы по 2-4 человека, получили краски, кисти и свой элемент холста с контурами общего рисунка – всего 50 фрагментов. Много было детей с родителями, в такой семейно-дружеской атмосфере создавалась картина о Дубне размером 5х2 метра.

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