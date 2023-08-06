В Дубне стартовал новый проект "Прогулка с доктором"

Первым доктором, который встретился с жителями и гостями города, стал сосудистый хирург, флеболог Дмитрий Анатольевич Борисов. Дмитрий Анатольевич провел небольшую лекцию, рассказал о заболеваниях вен и артерий, поделился актуальной информацией о диагностике и лечении.

Напоминаем, Дмитрий Анатольевич ведет прием в Поликлинике МСЧ №9 ФМБА России. Прием осуществляется в рамках программы государственных гарантий (по полису ОМС) для прикреплённого населения.

Прикрепиться к Медико-санитарной части №9 может любой желающий. Сделать это можно за 1 визит в поликлинику. Возьмите с собой паспорт, полис и СНИЛС.