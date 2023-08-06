В Дубне стартовал новый проект "Прогулка с доктором"

среда, 09 августа 2023 | 11:29 364 ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России
8 августа в Дубне на Комсомольской набережной стартовал новый проект Медсанчасти №9 ФМБА России "Прогулка с доктором", участие в котором могут принять все желающие.

Первым доктором, который встретился с жителями и гостями города, стал сосудистый хирург, флеболог Дмитрий Анатольевич Борисов. Дмитрий Анатольевич провел небольшую лекцию, рассказал о заболеваниях вен и артерий, поделился актуальной информацией о диагностике и лечении.

Напоминаем, Дмитрий Анатольевич ведет прием в Поликлинике МСЧ №9 ФМБА России. Прием осуществляется в рамках программы государственных гарантий (по полису ОМС) для прикреплённого населения.

Прикрепиться к Медико-санитарной части №9 может любой желающий. Сделать это можно за 1 визит в поликлинику. Возьмите с собой паспорт, полис и СНИЛС.

Тэги:
Дубна  медицина  образование
Читать в
Оставить отзыв в
 
06.08.2023 | 11:39    502
Будущим мамам Дубны рассказали о пользе грудного вскармливания
В рамках Недели поддержки грудного вскармливания, «Школа здоровья» в Женской консультации Дубненской городской больницы была посвящена грудному вскармливанию.
23.07.2023 | 12:50    543
В День города дубненские врачи спасли жизнь 84-летнего мужчины
Как и многие горожане, он пришел в Парк семейного отдыха, где был развернут Городок здоровья. Но во время консультации у кардиолога самочувствие пожилого человека резко ухудшилось: возникли давящие боли по типу стенокардии, поднялось давление, участился...
12.07.2023 | 17:11    431
Дубненская городская больница расширяет штат специалистов
В ближайшее время к работе в Дубненской больнице приступят еще несколько специалистов — невролог, кардиолог, педиатры, терапевты.