В Дубне собираются провести капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Речная

понедельник, 21 августа 2023 | 23:52 260
Информация о поиске подрядчика размещена на портале госзакупок

Заказчиком проекта выступает администрация городского округа Дубна. Согласно проекту контракта, подрядчик обязан провести работы по укреплению земляного полотна и обочин, покрытию или восстановлению дороги с использованием цемента и асфальтобетона. Кроме того, должны быть установлены знаки, ограждение, сигнальные столбики, а также нанесена разметка.

Сообщается, что начальная стоимость работ оценена в 30 млн 728,2 тыс. рублей. При этом сроки выполнения ремонта начинаются с момента подписания контракта и должны быть завершены в течение 90 дней.

Прием заявок продолжается до 28 августа. Подведение итогов по выбору подрядчика продет 29 августа.

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Дубна  дороги  ремонт
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