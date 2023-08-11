В Дубне появится еще один фармзавод с индийским капиталом

Фармацевтический завод на территории ОЭЗ Дубна» с центром разработки лекарственных препаратов и фармацевтическим складом готовой продукции компания «Эдвансд ЛайфСайенс» планирует построить в течение трех лет и уже во втором квартале 2026 года начать выпуск фармацевтических субстанций и готовых лекарственных препаратов, предназначенных для терапии рака легких, молочной железы, щитовидной железы, других онкологических заболеваний.

Учредитель компании Раджеш Шарма родился и получил профессиональное образование в Индии. После приезда в Россию он стал одним из основателей, а затем и президентом Индийского бизнес-альянса в Москве. В 2003 году предприниматель организовал производственно-дистрибуторскую компанию «Эдвансд», миссией которой было обеспечение российских пациентов качественными препаратами для лечения таких общественно опасных заболеваний, как туберкулез и ВИЧ.

В 2018 году в рамках государственной стратегии «Фарма-2020» группа компаний «Эдвансд» открыла первый завод по производству твердых лекарственных форм в Белгороде, через три года – завод по производству растворов для инфузий в Пермском крае, а в прошлом году было открыто предприятие, выпускающее активные фармацевтические субстанции. Таким образом, группа компаний обеспечила полную локализацию в России, снизив зависимость от импортных поставщиков. Все ее действующие предприятия сертифицированы по высоким международным стандартам фармацевтического производства, в том числе GMP, GMP ЕАЭС и ISO.

Площадь будущего объекта составит не менее 10 000 кв. метров. Для реализации проекта управляющей компанией ОЭЗ «Дубна» уже подобран и согласован с компанией участок в 1 га на территории Российского центра программирования. В создание современного научно-производственного комплекса, оснащенного оборудованием последнего поколения, инвестор намерен вложить 1,1 млрд рублей и организовать на предприятии «Эдвансд ЛайфСайенс» 200 новых рабочих мест.