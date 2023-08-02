В Дубне появился передвижной цифровой кабинет маммографии

среда, 02 августа 2023 | 16:54 149 Максим Тихомиров
Рядом со взрослой поликлиникой в Левобережье открыт передвижной цифровой кабинет маммографии.

Диагностический комплекс направил в Дубну региональный Минздрав, чтобы заменить не работающий в поликлинике маммограф.

На обследование по программе диспансеризации и профилактических осмотров направление дает врач или специалист отделения профилактики. Женщины старше 40 лет могут записаться самостоятельно.

Маммография способствует выявлению злокачественных новообразований на ранних стадиях. А своевременно начатое лечение помогает победить болезнь.

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