В Дубне появился передвижной цифровой кабинет маммографии

Рядом со взрослой поликлиникой в Левобережье открыт передвижной цифровой кабинет маммографии.
Диагностический комплекс направил в Дубну региональный Минздрав, чтобы заменить не работающий в поликлинике маммограф.
На обследование по программе диспансеризации и профилактических осмотров направление дает врач или специалист отделения профилактики. Женщины старше 40 лет могут записаться самостоятельно.
Маммография способствует выявлению злокачественных новообразований на ранних стадиях. А своевременно начатое лечение помогает победить болезнь.