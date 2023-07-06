В Дубне планируют разрабатывать спецтехнику нового поколения

«В ОЭЗ «Дубна» компания «НПО «АТЛАНТ» займется разработкой проектно-конструкторской документации для многофункциональной мини-спецтехники нового поколения. Инвестиции в проект составляют 7 млн рублей», – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Это малогабаритная спецтехника, которая достаточно проста в эксплуатации и не требует длительного обучения персонала. Сферы применения разработки: строительство, коммунальная сфера и сельское хозяйство, ландшафтные работы и другое.

Инвестором и одним из инициаторов проекта выступает компания «Ривер Груп», работающая в сфере промышленного и гражданского строительства. Сейчас компания задействована в двух крупных проектах: строительстве атомной электростанции «Аккую» в турецкой провинции Мерсин и горно-металлургического комбината в Забайкальском крае.