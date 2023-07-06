В Дубне планируют разрабатывать спецтехнику нового поколения

среда, 02 августа 2023 | 13:20 180 Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
В ОЭЗ «Дубна» локализуется компания «НПО «АТЛАНТ». Соглашение об осуществлении компанией деятельности на территории ОЭЗ уже подписано. Здесь будут проектировать ATLANT — многофункциональный мини-погрузчик нового поколения.

«В ОЭЗ «Дубна» компания «НПО «АТЛАНТ» займется разработкой проектно-конструкторской документации для многофункциональной мини-спецтехники нового поколения. Инвестиции в проект составляют 7 млн рублей», – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Это малогабаритная спецтехника, которая достаточно проста в эксплуатации и не требует длительного обучения персонала. Сферы применения разработки: строительство, коммунальная сфера и сельское хозяйство, ландшафтные работы и другое.

Инвестором и одним из инициаторов проекта выступает компания «Ривер Груп», работающая в сфере промышленного и гражданского строительства. Сейчас компания задействована в двух крупных проектах: строительстве атомной электростанции «Аккую» в турецкой провинции Мерсин и горно-металлургического комбината в Забайкальском крае.

Тэги:
ОЭЗ Дубна  оборудование
Читать в
Оставить отзыв в
 
06.07.2023 | 17:39    367
Оборудование для метрополитена и РЖД начнут производить в Дубне
Главгосстройнадзор Московской области провёл профилактический визит на строительстве цеха резидента ОЭЗ "Дубна" - Научно-производственного комплекса «ЭНКОР».
02.08.2023 | 16:01    182
В Дубненскую городскую больницу поступило новое оборудование для функциональной диагностики
В правобережную поликлинику Дубненской городской больницы поступили 2 новых аппарата для функциональной диагностики. Медоборудование закуплено по нацпроекту «Здравоохранение» по программе модернизации первичного звена.
06.07.2023 | 14:40    403
Молодые ученые стран СНГ побывали в ОЭЗ «Дубна»
В рамках ежегодной стажировки в Объединенном институте ядерных исследований молодые ученые из стран СНГ посетили ОЭЗ «Дубна» и высокотехнологичные предприятия ее резидентов.