В Дубне открылась выставка, посвященная Бруно Понтекорво

Заместитель директора ЛЯП ОИЯИ, доктор физико-математических наук Дмитрий Наумов, выступая, отметил, что Лаборатория бережно хранит память о Бруно Понтекорво: до сих пор в первозданном виде сохраняется его кабинет, уже много лет вручается премия имени Бруно Понтекорво, также действует грантовая поддержка молодежи имени выдающегося ученого.

Он также рассказал об истории создания шаржей, представленных на выставке. Их автор – Михаил Биленький, сын Самоила Биленького, доктора физико-математических наук, профессора, главного научного сотрудника ОИЯИ, близкого друга и соратника Бруно Понтекорво. Рисунки создавались в качестве художественного оформления для одного из спектаклей, который поставила легендарная театральная труппа «Фонограф», активными участниками который были сотрудники ЛЯП. Спектакли шли в 80-е годы и были весьма важной частью культурной жизни Дубны.

В своем видеообращении к участникам открытия выставки Михаил Биленький поделился воспоминаниями о Бруно Понтекорво, большинство из которых сохранились из детства. Общение с Бруно Понтекорво он назвал общением с «большим человеком», которое задало ему определенные ориентиры в жизни. Михаил вырос в Дубне, после окончания МФТИ работал в ЛЯП ОИЯИ, где защитил кандидатскую диссертацию. Сейчас живет в Канаде, в Ванкувере, работает в области бионформатики.