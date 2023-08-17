В Дубне открылась выставка, посвященная Бруно Понтекорво

22 августа, в день 110-летия со дня рождения выдающегося итальянского и советского физика Бруно Понтекорво, в выставочном зале Дома культуры «Мир» ОИЯИ открылась выставка «Бруно Максимович». На экспозиции представлены дружеские шаржи Михаила Биленького, созданные в 1988 году, фото Юрия Туманова разных лет, документы из мемориального кабинета ученого в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. В рамках мероприятия также состоялась презентация брошюры с воспоминаниями о выдающемся ученом. Выставка была создана и организована ЛЯП ОИЯИ при поддержке ДК «Мир».
Выставку торжественно открыл директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников, поприветствовав гостей, в особенности тех, кто имел счастье работать и дружить с Бруно Понтекорво. Он поблагодарил организаторов выставки за большую работу, проведенную со скрупулезностью и трепетным вниманием к памяти об известном физике.
Заместитель директора ЛЯП ОИЯИ, доктор физико-математических наук Дмитрий Наумов, выступая, отметил, что Лаборатория бережно хранит память о Бруно Понтекорво: до сих пор в первозданном виде сохраняется его кабинет, уже много лет вручается премия имени Бруно Понтекорво, также действует грантовая поддержка молодежи имени выдающегося ученого.
Он также рассказал об истории создания шаржей, представленных на выставке. Их автор – Михаил Биленький, сын Самоила Биленького, доктора физико-математических наук, профессора, главного научного сотрудника ОИЯИ, близкого друга и соратника Бруно Понтекорво. Рисунки создавались в качестве художественного оформления для одного из спектаклей, который поставила легендарная театральная труппа «Фонограф», активными участниками который были сотрудники ЛЯП. Спектакли шли в 80-е годы и были весьма важной частью культурной жизни Дубны.
В своем видеообращении к участникам открытия выставки Михаил Биленький поделился воспоминаниями о Бруно Понтекорво, большинство из которых сохранились из детства. Общение с Бруно Понтекорво он назвал общением с «большим человеком», которое задало ему определенные ориентиры в жизни. Михаил вырос в Дубне, после окончания МФТИ работал в ЛЯП ОИЯИ, где защитил кандидатскую диссертацию. Сейчас живет в Канаде, в Ванкувере, работает в области бионформатики.
Брошюру с воспоминаниями о Бруно Понтекорво презентовал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ЛЯП ОИЯИ Владимир Комаров, коллега и соратник знаменитого физика.
«Он был необыкновенно любопытен и с этим любопытством вошел в науку, где непрерывно задавал вопросы. Бруно Максимович был генератором идей. Натыкаясь на стену в научном поиске, когда ответы уже не получить, Понтекорво все равно настойчиво старался понять, что происходит на самом деле, – и у него рождалась новая идея. При этом он находил смелось, чтобы донести эту идею до широкого научного общества», – рассказал Владимир Комаров.
В завершение мероприятия доктор физико-математических наук, начальник научно-экспериментального отдела физики элементарных частиц Александр Ольшевский, бывший директором ЛЯП с 2003 по 2013 годы, поздравил со знаменательной датой бессменного секретаря и помощницу Бруно Понтекорво Ирину Покровскую, находящуюся в зале.
В завершение торжественного вечера состоялся показ документального фильма «Бруно Понтекорво», режиссера Эллы Власовой («Наука-видео», 2003 г.).