В Дубне начался набор на новый учебный год в Лицее Академии Яндекса

вторник, 22 августа 2023 | 20:06 169 ОИЯИ
14 августа стартовал набор на очный курс программирования на языке Python на базе лицея № 6 имени академика Г. Н. Флерова

Дубна стала частью проекта «Яндекс Лицей» в 2019 году. Старту программы предшествовала совместная работа Яндекса, Межшкольного физико-математического факультатива Дубны (МФМФ), лицея №6 и Объединенного института ядерных исследований, который оказывает многоплановую поддержку проекта. В 2021 году дубненские школьники стали первыми выпускниками Яндекс Лицея в городе и получили сертификаты об успешном окончании обучения.

Программа курса охватывает основные понятия, конструкции и библиотеки языка Python. Учащиеся освоят популярные инструменты и познакомятся с основами объектно-ориентированного программирования. В результате они изучат фундаментальные основы Python и научатся делать прогнозы, строить графики и проводить аналитику. Обучение длится два года: на первом курсе ученики знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике, а на втором выполняют самостоятельные проекты.

Преподаватели Лицея Академии Яндекса — эксперты индустрии, которые помогут освоить сложные темы.

Яндекс Лицей подойдет для учащихся 8–11-х классов, а также студентов колледжей и техникумов. Важно интересоваться IT и иметь хорошую базу по информатике.

В Лицее также доступны новые онлайн-программы:

  • годовой курс по Go — быстрому и производительному языку программирования, который востребован в IT-индустрии;
  • специализации по разработке игр, анализу данных, машинному обучению, веб-разработке на Django и другим направлениям.

Для тех, кто уже обучался на программах Яндекс Лицея по Python, онлайн-курсы станут логичным продолжением и помогут развить навыки до уровня junior-разработчиков. Выпускники очных курсов имеют преимущества при отборе на некоторые специализации.

Обучение в Яндекс Лицее полностью бесплатное. Подробнее о всех курсах и поступлении: на сайте.

Тэги:
Дубна  образование  программирование
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