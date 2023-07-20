В Дмитровском округе полиция накрыла плантацию конопли

среда, 09 августа 2023 | 12:26 355 ГУ МВД России по Московской области
Сотрудниками УМВД России по Дмитровскому г.о. в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в незаконном культивировании наркосодержащих растений.

Полицейскими обнаружено и изъято 235 кустов растений, визуально схожих с коноплей. Мужчина осуществил их посадку в грунт вблизи места проживания в селе Турбичево. Согласно справке об исследовании, изъятое является наркосодержащим растением - марихуаной - и содержит в своем составе наркотически активный компонент тетрагидроканнабинол.

Задержанный пояснил, что посеял семена и осуществлял полив в целях получения наркотического средства для собственного потребления.

В отношении фигуранта дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Дмитров  наркотики
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