В Дмитровском округе полиция накрыла плантацию конопли

Полицейскими обнаружено и изъято 235 кустов растений, визуально схожих с коноплей. Мужчина осуществил их посадку в грунт вблизи места проживания в селе Турбичево. Согласно справке об исследовании, изъятое является наркосодержащим растением - марихуаной - и содержит в своем составе наркотически активный компонент тетрагидроканнабинол.

Задержанный пояснил, что посеял семена и осуществлял полив в целях получения наркотического средства для собственного потребления.

В отношении фигуранта дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.