В Дмитрове мужчина в порыве ревности зарезал супругу на глазах у дочери

По данным следствия, 2 августа 2023 года в утренние часы подозреваемый, находясь в квартире по адресу: г. Дмитров, ул. Спасская, 6а, в ходе бытовой ссоры на почве ревности нанес несколько ударов ножом своей супруге. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Очевидцем преступления стала совершеннолетняя дочь погибшей и подозреваемого, которая вызвала на место преступления «скорую помощь» и правоохранительные органы. Впоследствии мужчина был задержан.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, осуществляются допросы. Планируется назначение ряда экспертиз, среди которых судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.