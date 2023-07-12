В Дмитрове мужчина в порыве ревности зарезал супругу на глазах у дочери

пятница, 04 августа 2023 | 15:38 160 СК РФ по Московской области
Следователем следственного отдела по г. Дмитров ГСУ СК России по Московской области задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своей 43-летней супруги.

По данным следствия, 2 августа 2023 года в утренние часы подозреваемый, находясь в квартире по адресу: г. Дмитров, ул. Спасская, 6а, в ходе бытовой ссоры на почве ревности нанес несколько ударов ножом своей супруге. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Очевидцем преступления стала совершеннолетняя дочь погибшей и подозреваемого, которая вызвала на место преступления «скорую помощь» и правоохранительные органы. Впоследствии мужчина был задержан.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, осуществляются допросы. Планируется назначение ряда экспертиз, среди которых судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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