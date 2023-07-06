В Администрации Дубны признана актуальной работа «Что делать при ядерном взрыве»

среда, 02 августа 2023 | 15:41 180 Университет "Дубна"
Знакомимся с выпускными проектами тех, кто окончил направление «Государственное и муниципальное управление» Университета "Дубна".

ОЭЗ «Дубна» проявила заинтересованность в подготовке Линой Луганской работы на тему «Реализация мегапроектов как инструмент территориального развития». Лина проходила преддипломную практику в ОЭЗ «Дубна». Тема ВКР раскрывается на примере двух мегапроектов, связанных с наукоградом Дубна: ОЭЗ и коллайдер NICA. На основе анализа их влияния на социально- экономическое развитие наукограда, а также результатов соцопроса жителей города оценена эффективность мегапроектов в роли инструментов территориального развития и предложены рекомендации по усилению этого взаимовлияния.

Администрация Дубны проявила интерес к ВКР Александра Лапшинова на тему «Управление безопасностью дорожного движения». Эта работа посвящена исследованию проблем управления безопасностью дорожного движения на примере ОГИБДД ОМВД г.о. Дубна. Проведен анализ практической деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения в городе. По итогам анкетного опроса с участием водителей и пешеходов, а также экспертного опроса сотрудников ГИБДД выявлены проблемы управления безопасностью дорожного движения и предложены рекомендации по их устранению.

Также признана актуальной работа Святослава Евсевьева «Управление муниципальным образованием при нанесении ядерного удара». Святослав всесторонне изучил этот вопрос и подготовил инструкцию «Что делать при ядерном взрыве», которая будет использоваться в практической деятельности дубненской администрации.

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Университет Дубна  образование
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