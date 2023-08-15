Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» продолжает развивать дорожную инфраструктуру на своей территории

пятница, 18 августа 2023 | 16:03 140 ОЭЗ "Дубна"
Протяженность оборудованной по всем стандартам дорожной сети составит 1772 метра

На днях Министерством жилищной политики Московской области выдано АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» разрешение на строительство улично-дорожной сети района Российского центра программирования (4-я очередь).

Протяженность сети составит 1772 метра. После завершения строительства дорога будет обустроена по всем современным стандартам, оборудована тротуарами и оснащена опорами наружного освещения.

На новом участке ОЭЗ смогут разместиться не менее 15 компаний-резидентов. Они создадут более 2100 рабочих мест, а бюджетные отчисления всех уровней от компаний составят более 2,3 млрд руб. в год.

Тэги:
ОЭЗ Дубна  дороги  строительство
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