Университет "Дубна" подписал соглашение с общественной организацией «Опора России»

10-13 августа в Тюмени проходил XI слет успешных предпринимателей, организованный крупнейшей Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России». В рамках форума совместно с Минобрнауки РФ функционировала площадка «Предпринимательское образование». В ее работе принимала участие и делегация Университета "Дубна".

Встреча с президентом Комитета «Опора России» по молодежному предпринимательству по Московской области Юлией Старокольцевой и ее командой вылилась в подписание дорожной карты по взаимодействию университетов и региональных молодежных комитетов организации. Помимо Университета, еще семь вузов-первопроходцев начнут реализацию этого плана с нового учебного года.

Подписанная дорожная карта предполагает построение и развитие экосистемы молодежного предпринимательства. В Университете уже имеется база и инструментарий, на основании которых эту концепцию можно выстраивать: формат защит ВКР «Стартап как диплом» и Школа технологического предпринимательства. Ее учащиеся теперь будут развивать бизнес-мышление и обучаться предпринимательству во взаимодействии с Комитетом «Опора России».