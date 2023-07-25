Умер пес из мемов времён COVID-19 - сиба-ину "Чимс"

18 августа в Гонконге умер пес породы сиба-ину по кличке "Болци", более известный по мемам как "Чимс"
Хозяева сообщили, что пес, которому было 12 лет, умер после операции.
«Не грустите, пожалуйста. Вспомните радость, которую Болци принес миру. Cиба-ину c круглой улыбчивой мордой, который смог нас объединить и помочь многим людям во время пандемии, принес много радости, но теперь его миссия выполнена», — написали хозяева на странице Болци в социальных сетях.
Они также сообщили, что средства, собранные на лечение Болци, будут переданы местным приютам.
Напоминаем, позитивный мем про двух собак породы сиба-ину "Дог" и "Чимс" стал популярным в Интернете во времена ковида летом 2020-го года.