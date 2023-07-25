Умер пес из мемов времён COVID-19 - сиба-ину "Чимс"

Хозяева сообщили, что пес, которому было 12 лет, умер после операции.

«Не грустите, пожалуйста. Вспомните радость, которую Болци принес миру. Cиба-ину c круглой улыбчивой мордой, который смог нас объединить и помочь многим людям во время пандемии, принес много радости, но теперь его миссия выполнена», — написали хозяева на странице Болци в социальных сетях.

Они также сообщили, что средства, собранные на лечение Болци, будут переданы местным приютам.

Напоминаем, позитивный мем про двух собак породы сиба-ину "Дог" и "Чимс" стал популярным в Интернете во времена ковида летом 2020-го года.