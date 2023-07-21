Тренер-преподаватель СШ «Дубна» отмечен областными наградами

Березин Виктор Геннадьевич родился в 1961 году, в 1978 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.

С 1997 года является мастером ФИДЕ. С 1985 года входит в состав Президиума шахматной федерации г. Дубны.

С 2002 года является международным арбитром, организатором и главным судьей Международных шахматных турниров в г. Дубне, Звенигороде, Серпухове и других городах. Как шахматист, являлся призером первенства г. Дубны, неоднократным победителем Спартакиад вузов Московской области, призером рейтинговых турниров.

Виктор Геннадьевич начал работать тренером по шахматам с 1990 года в ДЮСШ ГОРОНО г. Дубны, затем работал в шахматном клубе г. Дмитрова, МОУ №2 г. Дубны, в Международном университете «Дубна». С 2009 года является тренером-преподавателем по шахматам в ДЮСШ «Дубна».