Telegram начал внедрять функцию сторис для всех пользователей

«Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram», — сообщил Дуров в заявлении, сделанном в честь десятилетия Telegram.

Напоминаем, сторис в мессенджере появились в начале июля, но делать их могли только обладатели платной подписки Telegram Premium. Остальные пользователи могли лишь просматривать и комментировать их сторис.