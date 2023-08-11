Telegram начал внедрять функцию сторис для всех пользователей

понедельник, 14 августа 2023 | 12:53 68 Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что команда мессенджера начала внедрять публикацию сторис для всех пользователей, а не только для тех, кто купил подписку.

«Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram», — сообщил Дуров в заявлении, сделанном в честь десятилетия Telegram.

Напоминаем, сторис в мессенджере появились в начале июля, но делать их могли только обладатели платной подписки Telegram Premium. Остальные пользователи могли лишь просматривать и комментировать их сторис.

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