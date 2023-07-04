Талдомская ветеринарная станция отмечена наградой Яндекса «Хорошее место!»

среда, 02 августа 2023 | 14:50 160 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
По мнению Яндекса, лучшими ветеринарными станциями Подмосковья признаны: Мытищинская, Пушкинская, Лобненская, Талдомская и Клинская.

«Награду организации получают на основе рейтинга, составленного по отзывам и оценкам. Для нас это признание отличной работы Госветслужбы Подмосковья и высокого уровня обслуживания клиентов», - рассказал Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Напоминаем, в состав ГБУВ МО "Территориальное ветеринарное управление №2" Талдомская ветеринарная станция входит Участковая ветеринарная лечебница Дубны.

Её координаты:

  • Адрес: город Дубна, Коммунальный проезд, дом 5
  • Телефон:+7 (496) 219 65 05
  • Заведующая: Логинова Ольга Михайловна
Тэги:
Талдом  Дубна  медицина  звери
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