Талдомская ветеринарная станция отмечена наградой Яндекса «Хорошее место!»

Напоминаем, гадюка укусила 12-летнюю девочку 27 июня. Ее доставили в педиатрическое отделение Талдомской больницы в состоянии средней тяжести.

Напоминаем, гадюка укусила 12-летнюю девочку 27 июня. Ее доставили в педиатрическое отделение Талдомской больницы в состоянии средней тяжести.

01.08.2023 | 14:31

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