Талдомская ветеринарная станция отмечена наградой Яндекса «Хорошее место!»

среда, 02 августа 2023 | 14:50 160 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
По мнению Яндекса, лучшими ветеринарными станциями Подмосковья признаны: Мытищинская, Пушкинская, Лобненская, Талдомская и Клинская.
«Награду организации получают на основе рейтинга, составленного по отзывам и оценкам. Для нас это признание отличной работы Госветслужбы Подмосковья и высокого уровня обслуживания клиентов», - рассказал Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Напоминаем, в состав ГБУВ МО "Территориальное ветеринарное управление №2" Талдомская ветеринарная станция входит Участковая ветеринарная лечебница Дубны.
Её координаты:
- Адрес: город Дубна, Коммунальный проезд, дом 5
- Телефон:+7 (496) 219 65 05
- Заведующая: Логинова Ольга Михайловна