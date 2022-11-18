Суперкомпьютер «Говорун» в Дубне – уникальная вычислительная платформа

По итогам прошлого года Первую премию ОИЯИ 2022 года в конкурсе научно-технических прикладных работ получил коллектив авторов за цикл работ «Гиперконвергентный суперкомпьютер «Говорун» для реализации научной программы ОИЯИ»: Дмитрий Беляков, Алексей Воронцов, Егор Дружинин, Максим Зуев, Владимир Кореньков, Юрий Мигаль, Андрей Мошкин, Дмитрий Подгайный, Татьяна Стриж, Оксана Стрельцова.

Суперкомпьютер имени Н. Н. Говоруна в Лаборатории информационных технологий ОИЯИ – мощная вычислительная машина, которая позволяет проводить одновременно множество расчетов и моделировать различные физические процессы; прежде всего, он используется в качестве симулятора столкновений тяжелых ионов в эксперименте MPD ускорительного комплекса NICA.

Также на суперкомпьютере развернут полигон для квантовых вычислений: на нем ведутся теоретические исследования экзотических и сверхтяжелых ядер, обрабатываются экспериментальные данные Лаборатории радиационной биологии и выполняются другие прикладные задачи.

Для СК «Говорун» впервые в мире применены технологии гибкой архитектуры и прямого жидкостного охлаждения, внедрена иерархическая система обработки и хранения данных, а благодаря ежегодным модернизациям круг задач, которые он решает, постоянно расширяется.

Суперкомпьютер был создан в Лаборатории информационных технологий ОИЯИ в 2018 году на основе опыта, накопленного при эксплуатации гетерогенного кластера HybriLIT, входящего в состав Многофункционального информационно-вычислительного комплекса ЛИТ. Создание этой уникальной машины является важным технологическим достижением и имеет большое значение для реализации научной программы и международного сотрудничества ОИЯИ.